Смартфоны Huawei Nova 7 и Nova 7 Pro появились на сайте китайского регулятора

23.03.2020, 15:23, Разное

По информации зарубежных инсайдеров, на сайте китайского ведомства TENAA опубликованы сведения о новых смартфонах от корпорации Huawei – это модели Nova 7 и Nova 7 Pro, получившие кодовое обозначение JEF-AN00 и JER-AN10 соответственно. Как стало известно, девайсы получат внушительные технические характеристики.

Основой Nova 7 является чипсет Kirin, возможно, 820-й модели, а вот у Nova 7 Pro будет задействован более мощный процессор – Kirin 990. Топовую модификацию, скорее всего, оснастят экраном со встроенным дактилоскопическим сканером. По-видимому, гаджеты получат и поддержку мобильных сетей 5G.

Что касается анонса, то он должен состояться уже в апреле. Стоит отметить, что по итогам прошлого года компания Huawei заняла второе место в списке крупнейших поставщиков смартфонов, уступив лишь южнокорейскому бренду Samsung. Вместе с суббрендом Honor фирма занимает более 15% мирового рынка, подытожили эксперты.