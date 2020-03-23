Обнаженная Мадонна в ванне с цветами рассуждает о коронавирусе

23.03.2020, 15:22, Разное

Мадонна, которая сейчас находится на самоизоляции в Лондоне вместе с детьми и бойфрендом Ахламаликом Уильямсом, выложила в Instagram видео, на котором позирует в ванне с цветочными лепестками и рассуждает о дискриминации и коронавирусе:

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Публикация от Madonna (@madonna)22 Мар 2020 в 8:27 PDT

Для COVID-19 совершенно неважно, насколько ты богат, насколько знаменит, насколько смешон и умен, где ты живешь, сколько тебе лет, какие истории ты можешь рассказать. Он – великий уравнитель, и это делает его таким ужасным и таким великим. Плохо, что он уравнял нас во многих аспектах. И прекрасно, что он уравнял нас во многих аспектах. Если корабль пойдет ко дну, мы все утонем вместе с ним,- сказала Мадонна.

Мадонна

Подписчики тут же принялись комментировать рассуждения певицы, обвиняя ее в том, что она “включила актрису”, решила попиариться или вовсе насмехается – поэтому говорит о таких серьезных вещах, сидя в ванне с лепестками, пока другие люди стоят в очередях за продуктами.

Это видео очень глупое. Вы живете в другой реальности. Цветочные лепестки в ванне, боже мой! COVID-19 не уравнял всех, потому что вы можете позволить себе собственный аппарат искусственного дыхания, а мы – нет, – написала одна из подписчиц Мадонны.

Вся несправедливость заключается в том, что я до сих пор должен ходить на работу, даже несмотря на пандемию, в то время, как ты лежишь в ванне с цветами, ароматическими бомбочками и свечами, – прокомментировал другой фанат.

Напомним, в мире коронавирусом COVID-19 заразилось 343 543 человека. Число умерших составляет 14 750, выздоровевших – 97 630 человек.