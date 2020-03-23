 

НБУ разрешил банкам не обслуживать клиентов с симптомами коронавирусной инфекции

23.03.2020, 15:21, Новости дня

Национальный банк Украины разрешил банкам отказывать клиентам с симптомами коронавирусной инфекции в обслуживании. Об этом сказано в письме регулятора банкам от 22 марта, выдержки из которого опубликованы на странице НБУ в Facebook. 

“Мы продолжаем призывать клиентов банков минимизировать посещения банковских отделений. Особенно – если у вас есть симптомы коронавирусной инфекции. Со своей стороны банкам стоит по возможности использовать дистанционные средства измерения температуры посетителей на входе в помещение. Банки имеют право отказать в обслуживании клиенту с симптомом коронавируса в отделении банка”, – сказано в письме. 

Чтобы не подвергать работников и клиентов банков опасности заражения, НБУ призвал финансовые учреждения максимально перевести взаимодействие с клиентами в онлайн-режим. 

Регулятор разрешил банкам самостоятельно определять и изменять режим работы отделений, количество и перечень операций в конкретных отделениях с учетом ситуации и нагрузки. Например, закрывать неключевые отделения, сокращать время работы отделений, устанавливать определенное время для обслуживания пожилых людей.

“Однако банки должны обеспечить работу опорных отделений в спальных районах городов, чтобы клиенты в случае необходимости могли получить финуслуги, не совершая путешествия через полгорода. В помещениях таких отделений должны быть предусмотрены технологические перерывы для проветривания, дезинфекции и влажной уборки, а работники должны быть обеспечены средствами личной защиты”, – отметили в НБУ.  

Регулятор напомнил, что купюры потенциально могут быть носителем вируса, в связи с чем опять призвал перейти на безналичный расчет. 

“Как вы уже знаете, наличные потенциально могут быть носителем вируса, а путешествия для получения заработных плат, пенсий, социальных выплат, субсидий и других денежных выплат – подвергать вас опасности. Поэтому Национальный банк обращается к Кабинету Министров и органам местного самоуправления о переводе всех организаций, предприятий, физических лиц на осуществление этих платежей исключительно в безналичной форме на банковские счета с открытыми для них банковскими карточками”, – сказано в сообщении. 

Президент, уряд, Національний банк та усі державні інституції зараз об‘єднані спільною метою убезпечити життя і здоров‘я…

Posted by Національний банк України on Pühapäev, 22. märts 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 19 марта, коронавирусом инфицировано 209 839 человек в более чем 160 странах, 8778 человек умерли.

В Украине коронавирус подтвержден у 73 человек, трое из них скончались.

Из-за коронавируса в Украине до 3 апреля объявлен карантин. В стране запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами и прекратили внутренние пассажирские перевозки (кроме общественного наземного транспорта). Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы.

Председатель Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что в период карантина регулятор не вводит ограничений на работу банковской системы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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