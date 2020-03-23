Кличко рассказал, как киевляне будут покупать продукты и лекарства во время карантина

23.03.2020, 15:21, Новости дня

Доставка продуктов и лекарств в Киеве во время карантина будет осуществляться в обычном режиме, заявил 23 марта на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент “ГОРДОН”.

“Доставка продуктов питания, лекарств и других необходимых товаров в магазины, аптеки, больницы, другие учреждения социальной сферы будет осуществляться в обычном режиме”, – сказал мэр.

Он добавил, что собственники магазинов и аптек должны в полной мере обеспечить соблюдение всех ограничительных карантинных мер.

“В аптеках и магазинах мы вводим дополнительные правила ограничения по количеству посетителей. В помещениях должен находиться один человек на 10 м²”, – продолжил мэр.

Он заявил, что одиноких киевлян продуктами и лекарствами будут обеспечивать социальные работники.

Кличко напомнил, что в Киеве закрыты все детские площадки, а несоблюдение карантинных мероприятий карается штрафами. “Нет иного выхода вас сохранить, если вы этого не хотите”, – отметил мэр столицы.

Городской голова подчеркнул, что с сегодняшнего дня киевляне, которые не заняты в сфере критически важной инфраструктуры, могут передвигаться по городу только на личном транспорте.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 23 марта, общее количество инфицированных в мире составляет более 330 тыс., умерло более 14 тыс. человек.

В Украине по состоянию на 23 марта подтверждено 73 случая заражения коронавирусом. Три человека умерли, один излечился.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране прекратили внутренние пассажирские перевозки, а также ограничили работу общественного транспорта (в некоторых городах она полностью прекращена).

С 23 марта в Киеве прекращены регулярные пассажирские перевозки. По словам Кличко, общественный транспорт столицы будет перевозить по пропускам только тех пассажиров, которые заняты на предприятиях критически важной инфраструктуры города.