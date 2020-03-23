В Украине проверят на коронавирус всех умерших от пневмонии

23.03.2020, 15:21, Новости дня

В Украине проверят на наличие коронавируса все летальные случаи от пневмонии. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Он назвал такое решение политическим.

“Минздрав даст четкие указания патологоанатомам, осуществляющим вскрытие умерших, в том числе от пневмонии, чтобы у всех умерших сегодня и ранее с диагнозом “пневмония” были взяты образцы материала для исследования на наличие коронавируса”, – отметил Ляшко.

Он подчеркнул, что у медиков в распоряжении будет ретроспективный анализ всех случаев, чтобы понимать, “как система здравоохранения сработала”.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 23 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 340 тыс., умерло 15 308 человек.

В Украине коронавирус подтвержден у 73 человек, трое из них скончались.