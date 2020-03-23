 

В Москве отдали 7 корпусов под лечение больных коронавирусом и могут отдать еще 10

23.03.2020, 15:20, Новости дня

Мэр Москвы Сергей Собянин 23 марта объявил, что для лечения инфицированных COVID-19 и тех, у кого подозревают заражение вирусом, уже приспособили семь корпусов московских больниц. В том числе это “новейший корпус на 50 тыс. квадратных метров” в больнице имени Ворохобова, где находится перинатальный центр. С

Сколько коек подготовлено в этих семи корпусах – чиновник не сообщил. Однако, по его словам, в случае необходимости под лечение коронавируса могут переоборудовать еще 10 корпусов – не считая строящейся инфекционной больницы в Коммунарке в новой Москве.

 

Также, по словам Собянина, в Москве также начали работать девять городских лабораторий которые делают тесты на коронавирус.

За последние сутки в Москве подтвердили 71 новый случай заражения коронавирусом, а общее число инфицированных в России достигло 438 человек. В Москве в связи с коронавирусом введен режим повышенной готовности. Тот же Собянин обязал сидеть дома с 26 марта по 14 апреля москвичей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями: сахарным диабетом, бронхиальной астмой, хронической болезнью почек, онкологическими заболеваниями, а также тех, кто перенес инфаркт или инсульт. 

При этом еще на прошлой неделе в Кремле заявляли, что “пока не было никаких идей, никакого повода” для введения режима чрезвычайной ситуации в России в связи с коронавирусом, а Путин призывал россиян не покупать продукты про запас. То, что “нет поводов для паники”, отдельно подчеркивала и вице-премьер Татьяна Голикова, которая курирует медицину. 

 



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