Кремль перенесет голосование по поправкам в Конституцию на июнь

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23.03.2020, 15:20, Новости дня

К этому времени пик эпидемии коронавируса пройдет, рассчитывают власти.

Кремль планирует перенести общероссийское голосование о поправках в Конституцию с 22 апреля на июнь, сообщили «Ведомости». К этому времени пик эпидемии коронавируса пройдет, рассчитывают власти.

Источники «Ведомостей» говорят, что политическое решение о переносе уже принято. До 25 марта о нем планируют объявить официально. Именно с 25 марта про закону начинается период активных предвыборных действий — с этого момента граждане могут регистрироваться для голосования по месту пребывания, а Центризбирком — начинать информационную кампанию.

По словам одного из собеседников издания, региональные власти уже получили установку приостановить подготовку к голосованию — в частности, это касается печатания агитационной продукции (где обычно указывается дата проведения голосования).

Точная новая дата пока не утверждена, но скорее всего голосование пройдет в июне. Один из источников «Ведомостей», близких к Кремлю, предполагает, что пик эпидемии может прийтись на апрель, после чего она пойдет на спад.

Выбор новой даты будет зависеть в том числе от сроков ЕГЭ, который проводится как раз в июне: именно в школах располагаются многие избирательные участки, поэтому голосование может быть назначено после окончания экзаменов. Время проведения ЕГЭ также может быть перенесено в связи с пандемией: власти уже объявили об изменении даты досрочного экзамена.

В Кремле перенос голосования официально отрицают. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, «пока решений никаких не принималось».

17 марта президент Владимир Путин подписал указ о назначении на 22 апреля общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию, соответствующий документ был опубликован на официальном сайте Кремля. Путин заявлял, что в случае неблагоприятной ситуации с вирусом дата может быть изменена.

С момента подписания указа число случаев коронавируса в России выросло почти в четыре раза: со 114 до 438.



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