 

Россияне кинулись скупать лекарства

23.03.2020, 15:20, Новости дня

Аптечные сети по всей стране зафиксировали рост продаж на 50% вместо типичных для этого периода 10%.

Россияне начали массово закупаться лекарствами на фоне роста цен и пандемии коронавируса. На неделе 16–20 марта аптечные сети по всей стране зафиксировали рост продаж на 50% вместо типичных для этого периода 10%. Ажиотаж подогревается самими фармретейлерами, уже предупредившими о скором подорожании препаратов из-за падения рубля.

Среди товаров, на которые аптечные сети отметили повышенный спрос, оказались:

  • противовирусные препараты (рост в 3,2 раза в сети «Ригла»);
  • средства гигиены (рост в 4,6 раза в сети «Ригла»);
  • хлоргексидин;
  • перекись водорода;
  • парацетамол;
  • противопростудные препараты;
  • витамины и иммуномодуляторы.

Владелец сети «Аптечные традиции» Дмитрий Руцкой объяснил, что люди и сами прекрасно понимают, что лекарства скоро подорожают, поэтому закупаются впрок. Тем не менее фармацевты в аптеках напоминают покупателям импортных препаратов о необходимости делать запасы. По прогнозам Руцкого, в ближайшие месяцы цены на лекарства из-за рубежа вырастут минимум на 30%, сообразно падению рубля.

Уже сейчас поставщики подняли отпускные цены на лекарства на 5%. Таким образом они пытаются уменьшить потери от необходимости делать заказы в валюте по новому курсу. Впрочем, как отметили в фармкомпании «Протек», скачок курса валют приведёт к росту цен не только на зарубежные препараты, но и на российские, на 90% производящиеся из импортного сырья.

А пока россияне продолжают закупаться товарами первой необходимости, опасаясь введения строгих карантинных мер. С начала марта в продуктовой рознице почти на 30% подскочил спрос на крупы, на 40% — на замороженную продукцию и на 20% — на макаронные изделия и влажные салфетки. Пустые полки в некоторых магазинах уже испугали некоторых россиян, но правительство уверило, что дефицита не будет. Несмотря на это, гречка и рис успели подорожать на 20–30%.



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