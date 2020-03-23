Стало известно, как работает Путин в условиях всеобщей самоизоляции

23.03.2020, 15:20, Новости дня

Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет не распространяется на президента России Владимира Путина.

Указ мэра Москвы Сергея Собянина о запрете людям старше 65 лет выходить из дома из-за рисков распространения коронавируса не распространяется на президента Владимира Путина. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, российский лидер живет и работает в государственной резиденции и понятие дома для него относительное.

«Он не живет в своей квартире. Квартира есть в Москве, он там не живет. Он живет в государственной резиденции. Соответственно, он где живет, там и работает. И наоборот», – сказал Песков.

На вопрос, планирует ли Путин носить медицинскую маску, Песков ответил, что перед массовыми мероприятиями Кремль обращается к медикам, чтобы все участники этих мероприятий «могли заранее сдать тесты». Например, перед встречей с общественностью в Крыму и Севастополе 18 марта всех участников проверили на коронавирус

«Работа есть работа, тем более работа президента. Она осуществляется вне тех критериев, которые указываются в ограничивающих и рекомендательных документах», – подчеркнул Песков.

Также Песков отметил, что в настоящий момент «таких уж массовых мероприятий, естественно, никто не проводит и о них не задумывается».

Ранее Собянин обязал москвичей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями граждан с 26 марта по 14 апреля не выходить из дома и посещать магазин или аптеку только при крайней необходимости. Исключение делается только для руководителей и сотрудников, чье нахождение на работе крайне необходимо.

В России, по данным оперативного штаба на 23 марта, зафиксировано 438 заболевших коронавирусом (+71 случай за сутки – рекордный прирост за все время). Под медицинским наблюдением находятся 52 747 человек.