У отца полковника-миллиардера нашли автопарк из 15 автомобилей

23.03.2020, 15:20, Новости дня

Следователи выясняют откуда у 64-летнего мужчину, сын которого сбежал в Монако, два Mercedes, Lexus, Toyota Land Cruiser, микроавтобус Volkswagen и десять ВАЗов.

Большой автопарк из 15 автомобилей, включая класса премиум, неожиданно вдруг обнаружили следователи у отца полковника МВД Сергея Терентьева. В собственности пожилого человека числятся два Mercedes, Lexus и Toyota Land Cruiser, микроавтобус Volkswagen и десять ВАЗов. Следствие выясняет, откуда у мужчины столько автомобилей.

Что касается самого полковник Сергея Терентьева, который возглавлял одно из управлений МВД по Центральному федеральному округу и представлял полицию России в Республике Абхазия, то он сбежал за границу еще в 2016 году и живет в Монако, где у него тоже есть недвижимость. Терентьев тихо уволился из органов в 2015 году, причем сразу же после того, как был арестован полковник МВД Дмитрий Захарченко. Именно это дало основание правоохранительным органам считать, что их связывало общее дело. По данным «Лайфа», разбогатевший Терентьев скорее всего занимался выводом денег через банки и мог иметь деловые отношение к Захарченко. После задержания Захарченко в его квартире нашли 8 млрд рублей. Полковник-миллиардер был обвинен в коррупции и приговорен судом к 12,5 годам колонии. Теперь даже дает рекомендации, как бороться с такими коррупционерами как он.

Что касается сбежавшего Терентьева, то в России за ним числился старый Mercedes, но передвигался он исключительно на Bentley и личном вертолёте, сообщает Telegram-канал Mash.

Также следователи обнаружили у Терентьева особняк площадью 500 кв. м в Серебряном Бору, охраняемой природной зоне Москвы, и земельные участки площадью 4000 кв. м.