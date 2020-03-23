 

Против заразившейся коронавирусом главной инфекционистки Ставрополья возбудили уголовное дело

23.03.2020, 15:20, Новости дня

Его завели по двум статьям, в том числе о халатности.

Следственный комитет возбудил уголовное дело против главного внештатного инфекциониста Минздрава Ставропольского края Ирины Санниковой. Ей грозит реальное наказание за нарушение режима карантина в связи с коронавирусом после возвращения из Италии. По работе Санникова контактировала с сотнями людей, которые затем разъехались по стране и за ее пределы.

Дело возбудили по двум статьям: «Халатность» и «Сокрытие информации об обстоятельствах создающих опасность для жизни или здоровья людей».

Скандал разгорелся в середине марта. Заслуженный врач России, главный внештатный специалист по инфекционным болезням ставропольского минздрава Ирина Санникова без ведома своего руководства уехала отдыхать в Мадрид, в котором она находилась с 6 по 9 марта.

Вернувшись, она никому не рассказала о поездке в Испанию, где были выявлены несколько тысяч заражений коронавирусом. Вместо положенного двухнедельного карантина Санникова тут же приступила к делам, посетив несколько медучреждений: минздрав, городскую поликлинику №2, Ставропольскую медакадемию.

Инфекционист читала лекции примерно 300 студентам, встречалась с ректором медакадемии Владимиром Кошелем, делегатами Волгоградского медицинского университета. При этом многие учащиеся после ее лекций разъехались по другим регионами и даже странам: северокавказские республики, Индия, Иран, Ирак и т.д.

Вскоре Санникова попала в больницу с двусторонней пневмонией. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Тест подтвердил у инфекциониста коронавирус.

При этом всего месяц назад, 20 февраля в телеинтервью инфекционист говорила о социальной ответственности за собственное здоровье и самочувствие других, а также о необходимости соблюдения респираторного этикета.

«В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных деяний и лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых», – сообщили в Следственном комитете.



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