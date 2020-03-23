Анна Седокова не станет подавать в суд на Екатерину Гордон за клевету

23.03.2020, 15:17, Разное

Анна Седокова в настоящий момент готовится запустить в видеохостинге YouTube собственный проект “Квартира 69”, а потому очень занята. В связи с этим экс-участница группы “ВИА Гра” не станет подавать в суд на Екатерину Гордон за клевету.

Известно, не так давно Екатерину Гордон и певицу начали упоминать в одних новостных сообщениях. По словам звездного юриста, Анна Седокова имела близкие отношения с её бывшим супругом Сергеем Жориным, когда сама правозащитница была беременна. В качестве доказательства она указала на снимок исполнительницы, на котором ту запечатлел фотограф в джинсах её возлюбленного. Артистка быстро отреагировала на слова оппонентки и продемонстрировала всем подписчикам снимок, о котором идёт речь, заявив, адвокат не смог бы носить джинсы, поскольку эта одежда мала ему по размеру. Кроме того, сам кадр был сделан у неё дома.

PR-директор знаменитости Екатерина Минкевич рассказала, как в данной ситуации поступит звезда, интересы которой она представляет. По её словам, Анна Седокова не станет подавать в суд на Екатерину Гордон за клевету, поскольку готовится в самое ближайшее время запустить в эфир собственное YouTube-шоу “Квартира 69”, а это требует большого сосредоточения и отнимает всё время. В связи с этим певица более не намерена комментировать ситуацию и следить за ней, пишет New Inform.