 

Контакты россиян с больными коронавирусом планируют отслеживаться по геолокации

23.03.2020, 15:17, Разное

В РФ планируют по-новому отслеживать контакты граждан с больными коронавирусом. Для этого власти намерены использовать данные геолокации.
Сообщается, что система отслеживания граждан, контактирующих с людьми, у которых выявили коронавирусную инфекцию, будет работать с помощью использования данных мобильных операторов о геолокации устройств. Граждане получат оповещение о том, что они контактировали с инфицированными и теперь им необходимо самоизолироваться. Эта информация станет доступна и оперативным региональным штабам.

Стоит отметить, что созданием соответствующей системы будет заниматься Минкомсвязь Российской Федерации. Президиум Координационного совета при Правительстве, который ведет борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России, поручил выполнить задачу до 27 марта, информирует общественный политический журнал «ПолитЭксперт».



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