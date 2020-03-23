 

Систему «Платон» решили не приостанавливать из-за коронавируса

23.03.2020, 15:16, Новости дня

Правительство не планирует приостанавливать работу системы по взиманию платы за проезд большегрузов «Платон» из-за пандемии коронавируса, сообщил близкий к обсуждению этого вопроса источник.

Вопрос приостановки системы обсудили 20 марта в правительстве под председательством первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, передает ТАСС. 

«Вопрос о приостановке системы «Платон» был отвергнут [во время обсуждения]. Система является источником достоверной и юридически значимой статистики для контроля и мониторинга грузоперевозок во время пандемии коронавируса», – сказал собеседник агентства.

Напомним, Ассоциация международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) и Союз транспортников РФ направили в правительство письмо с просьбой рассмотреть пакет мер поддержки автомобильных перевозчиков, в том числе приостановку системы «Платон».

Государственная система «Платон» в РФ была запущена 15 ноября 2015 года. Ранее сообщалось, что дорожный фонд РФ через систему «Платон» с начала работы проекта собрано более 73 млрд рублей. 



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