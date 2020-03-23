ЕР и ОНФ запустили онлайн-курс для активистов о помощи пожилым людям

23.03.2020, 15:16, Новости дня

Волонтерские центры «Единой России» и ОНФ запустили образовательный онлайн-курс для активистов по оказанию помощи гражданам, в первую очередь пожилым людям, в период пандемии коронавируса, сообщила член президиума генерального совета партии, руководитель движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

Онлайн-курсы подготовило движение «Волонтеры Победы». По ее словам, в первую очередь важно помочь одиноким пожилым людям и ветеранам Великой Отечественной войны, говорится в сообщении на сайте «Единой России».

«Помощь сейчас действительно нужна. Только объединив усилия, мы сможем противостоять проблеме. Мы готовы включать в нашу работу и новых волонтеров, для этого необходимо пройти специальное обучение», – отметила Амельченкова.

Обучение включает в себя такие направления как общение с пожилыми людьми, информация о коронавирусе и алгоритм оказания помощи ветеранам и пенсионерам. Активистам необходимо зарегистрироваться на сайте «Волонтеры Победы», затем в личном кабинете выбрать мероприятие «Помощь ветеранам в период пандемии коронавируса».

«В курсе будет информация о коронавирусе, способах его распространения, о том, как защитить себя и окружающих. Для вас важно, чтобы волонтер обладал полной информацией. Также мы рассказываем, как взаимодействовать с общественным штабом и какие функции может выполнять волонтер», – уточнила Амельченкова.

Она отметила, что волонтеры переводят общение с ветеранами в телефонный режим. Если ветерану нужно доставить продукты питания или медикаменты, волонтеры закупят все необходимое и донесут до квартиры.

«Курс содержит информацию о том, какие особенности необходимо учитывать при общении с пожилыми людьми, о чем с ними говорить, как реагировать на слезы, если вдруг ветеран расчувствовался. Есть целый алгоритм действий при посещении ветерана на дому, когда доставляешь продукты до двери, для нас важно обеспечить безопасность как ветеранам, так и волонтерам, – руководитель движения.

Кроме того, на онлайн-платформе можно найти советы о том, как пользоваться медицинскими масками и как правильно их утилизировать, а также как правильно мыть и дезинфицировать руки.

Ранее движение «Волонтеры Победы» запустило онлайн-обучение для активистов Года памяти и славы в связи с пандемией коронавируса.