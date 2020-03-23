В Раде заявили об отставке главы минздрава Украины
23.03.2020, 15:16, Новости дня
Министр здравоохранения Украины Илья Емец уходит в отставку, сообщил депутат Верховной рады Украины от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.
«Министр здравоохранения Емец уходит в отставку», – написал Гончаренко в Telegram, не уточнив подробности.
Напомним, 4 марта Верховная рада Украины утвердила новый состав правительства, который предложил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Верховная рада Украины в среду отправила в отставку премьера Алексея Гончарука. Новым главой правительства стал Денис Шмыгаль.
Киевский политолог Руслан Бортник в комментарии газете ВЗГЛЯД выразил мнение, что в новом правительстве Украины в основном будут карьеристы и приспособленцы.
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