Нардеп от “Слуги народа” Горбенко сообщил о положительном тесте на коронавирус

23.03.2020, 15:15, Новости дня

Народный депутат Украины от “Слуги народа” Руслан Горбенко сообщил 23 марта в Facebook, что один из его тестов на коронавирус дал положительный результат.

“Я действительно в Александровской больнице [в Киеве], сдал два теста. Один результат отрицательный, другой – положительный. Сегодня сдал третий. Ждем результатов, их еще нет”, – написал депутат.

По словам Горбенко, вечером в среду, 18 марта, у него поднялась температура, затем появился кашель.

“Потом стало легче. В субботу я приехал в больницу, настоял на рентгене, так как при прослушивании все будто бы было хорошо. Обнаружили левостороннее воспаление легких”, – рассказал политик.

Горбенко сообщил, что в последние месяцы за границу не ездил, с народным депутатом из группы “Довіра” Сергеем Шаховым, у которого подтвердили коронавирус, не общался.

“С нардепом из ОПЗЖ [Александром Лукашевым], о котором тоже пишут СМИ, – также”, – уточнил он.

Горбенко заявил, что находился в самоизоляции, но посещал внеочередное заседание Верховной Рады 17 марта. Политик уточнил, что в парламенте был в маске.

Вже у ЗМІ почали писати про мене. Я дійсно в Олександрівській лікарні, здав 2 тести один результат негативний, інший… Posted by Ruslan Gorbenko on Esmaspäev, 23. märts 2020

На сегодняшний день официально коронавирус подтвержден у одного народного депутата – члена группы “Довіра” Сергея Шахова.

Шахов заболел после возвращения из зарубежной поездки. По данным LB.ua, он прилетел в Украину 11 марта. После этого не посещал сессии парламента, но присутствовал на заседании комитета по вопросам экологической политики 12 марта, а также участвовал в нескольких телевизионных программах. Коронавирус также подтвердили у жены политика. “Я не вижу в этом никакой проблемы, и мне кажется, что многие уже переболели вирусом. Думаю, и дети мои тоже, и родственники. Я чувствую себя относительно хорошо, кашляю немного. Жена тоже в порядке”, – сказал он 19 марта.

21 марта Шахов сообщил, что коронавирус выявили у еще одного члена депутатской группы “Довіра” Сергея Вельможного и его сына. Вельможный эту информацию не подтвердил. По информации “Украинской правды”, у Вельможного лабораторный тест отрицательный, у его сына – положительный.

23 марта стало известно, что коронавирус подтвердили и у народного депутата от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Александра Лукашева. По данным “Украинской правды”, на прошлой неделе у парламентария была температура, сейчас он чувствует себя лучше. Официального подтверждения информации о болезни Лукашева пока нет.

В интервью основателю интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко рассказал, что Шахов общался примерно с 80 людьми, все они прошли тесты на COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 23 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 340 тыс., умерло 15 308 человек.

В Украине коронавирус подтвержден у 73 человек, трое из них скончались.