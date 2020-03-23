 

За рубежом от коронавирусной инфекции лечатся 18 украинцев – МИД

23.03.2020, 15:15, Новости дня

По состоянию на утро 23 марта за границей от коронавирусной инфекции лечатся 18 украинцев, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел в Facebook.

Больше всего украинцев – пятеро – проходят лечение в Германии.

Четверо украинцев лечатся в Доминиканской Республике, по двое – в Италии, Польше и ОАЭ, по одному – в Испании, Нидерландах и на Сейшельских островах.

Шесть граждан Украины за границей уже вылечились (четверо – в Японии, по одному – в Италии и Польше), трое погибли. Все погибшие жили в Италии.

В МИД рассказали, что 155 граждан Украины сейчас находятся на карантине в других странах (больше всего – в Польше, 105 человек).

За время эвакуации домой удалось вернуть 70 137 граждан Украины.

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Posted by Коронавірус у світі – оперативно від МЗС України on Esmaspäev, 23. märts 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 23 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 340 тыс., умерло 15 308 человек.

В Украине коронавирус подтвержден у 73 человек, трое из них скончались.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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