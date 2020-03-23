Спрос на наличную валюту в Украину начал падать – экспертная платформа НБУ

23.03.2020, 15:15, Новости дня

Эксперты Национального банка Украины зафиксировали падение в Украине спроса на покупку иностранной валюты.

Всплеск спроса на наличную валюту в Украине был зафиксирован 10–17 марта, сообщила экспертная платформа НБУ в Facebook. Экспертная платформа, как сказано на ее сайте, – это объединение сотрудников Национального банка, которые публикуют аналитические и исследовательские наработки. Платформа не представляет официальную позицию НБУ.

“Именно в этот период в кассах банков граждане покупали гораздо больше инвалюты, чем сдавали. Это вызывало резкое снижение обменного курса гривны. Пик покупок пришелся на 10, 11 и 16 марта: в эти дни украинские банки продали в кассах соответственно $148 млн, $114 млн и $106 млн. При том что среднедневной спрос на наличную валюту в этом году составляет $64 млн”, – рассказали эксперты НБУ.

18–19 марта впервые с начала острой фазы кризиса жители Украины сдали в кассы банков больше валюты, чем купили.

“Этим и объясняется то, что обменный курс на наличном рынке, который местами пересекал отметку 29 грн/$ в середине месяца, в дальнейшем снизился примерно на 1 грн по курсу продажи. В целом обменные курсы наличного и межбанковского рынка сблизились”, – сказано в сообщении.

По данным экспертной платформы НБУ, с начала года и по 19 марта банки выкупили у клиентов на $402,5 млн больше, чем продали им ($3,85 млрд против $3,45 млрд).

Чи є тотальний дефіцит іноземної валюти на українському ринку готівкових продажів? Статистика НБУ показує, що… Posted by Експертна платформа НБУ on Esmaspäev, 23. märts 2020

Курс гривны начал снижаться 10 марта на фоне рекордного падения мировых цен на нефть, а также паники на фондовых рынках в связи с пандемией коронавирусной инфекции. С начала года официальный курс гривны к доллару опустился примерно на 3 грн.

20 марта Нацбанк сообщил, что гривна впервые за последние несколько недель укрепилась, а спрос на валюту со стороны населения упал.

Регулятор считает, что основная причина снижения стоимости украинской национальной валюты – паника.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 23 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 340 тыс., умерло 15 308 человек.

В Украине коронавирус подтвержден у 73 человек, трое из них скончались.