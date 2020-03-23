ТОП-5 самых дешевых спорткаров на весну 2020 года

23.03.2020, 15:09, Разное

Весна, традиционно считается началом нового автомобильного сезона.

Для желающих песесть на что-то более спортивное, чем обычный городской седан или хетчбек, портал CarsWeek.ru подготовил пятерку самых доступных новых спортивных автомобилей в РФ весной 2020 год.

1.Mini Cooper S JCW

Прокачанная версия культового английского хетчбека может похвастать весьма строптивым характером. Двухлитровый турбомотор мощностью 231 лошадиная сила способен разогнать малыша до сотни за 6,1 секунды. Английский топ с индексом JCW обойдется покупател. В 2 100 000 рублей.

2. Hyundai i30N

Компактный хэтчбек от южнокорейского бренда продолжает традицию «горячих» автомобилей в стиле Volkswagen Golf GT. Несмотря на скептическое отношение многих автолюбителей, эта модель отлично показывает себя как в динамике, так и в управляемости. Причем она оказалась одной из самых универсальных в качестве городского ТС. Вы спокойно и с достаточным комфортом можете передвигаться по пробкам, но и в агрессивном режиме она доставит большое количество эмоций. Неоспоримым преимуществом окажется 2,0-литровый турбомотор T-GDI с экономически выгодной мощностью до 249 лошадиных сил. Разгон до 100 км/ч занимает всего 6,4 секунды. В паре с мотором устанавливается «автомат» на шесть ступеней с быстрым реагированием и специальным режимом «спорт». На данный момент ценник начинается от 2 200 000 рублей.

3. Subaru WRX

Это единственный седан в рейтинге. За 2 889 000 рублей, покупатель получит легендарный раллийный автомобиль с фирменным субаровским полным приводом, который будет дарить непревзойденную устойчивость на дороге не только весной, но и в любое время года. Спортивный седан будет оснащен двухлитровым турбированным двигателем, который разгоняет авто до первой сотни км/ч за 6 секунд ровно. Максимальную скорость японцы ограничили на отметке в 215 км/ч.

4. BMW Z4 sDrive30i

Весной и летом как нельзя боле кстати придется ко двору баварский родстер MW Z4 sDrive30i. Яркий и роскошный автомобиль будет всегда притягивать взгляды прохожих и выделяться в автомобильном потоке. Цена на соплатформенника новой тойота супра стартует с отметки в 3 990 000 рублей. За эти деньги покупатель получает родстер, агрегатированный двухлитровым турбированным двигателем мощностью в 258 л/с. 0-100 родстер обещает ехать за 5,4 секунды. Максимальную скорость производитель, заботясь о безопасности своих клиентов, ограничил на отметке в 250 км/ч

5.Porsche 718 Cayman

Это самый дорогой, но и самый быстрый участник рейтинга. «Максималку» нового купе от именитого немецкого бренда ограничили на отметке в 275 км/ч Это единственный участник рейтинга, который может опционально агрегатироваться механической КПП. Мощность двигателя составляет 300 лошадиных сил, которые снимаются с турбированного двухлитрового мотора.