 

«Я люблю тебя»: Александр Панайотов опубликовал редкий снимок с женой

23.03.2020, 15:09, Разное

Александр Панайотов и его супруга Екатерина Коренева впервые публично признались в своих чувствах. Редкий снимок романтической прогулки влюбленных появился в Instagram-аккаунте певца.
Свои отношения супружеская пара старается не афишировать. Брак известного артиста и его арт-директора Екатерины Кореневой был заключен два года назад, но узнали об этом поклонники только осенью 2019-го. Для многих это стало большой неожиданностью, настолько тщательно скрывались подробности личной жизни знаменитости. Признание в любви состоялось на английском языке. «I love you», — написал жене Панайотов, и «I love you more», — ответила она.

«Крутым кадром», — назвали фанаты снимок пары на берегу моря. Рядом с высоким музыкантом супруга выглядит Дюймовочкой, как написал один из них, добавив, что, несмотря на хрупкость, силы Кореневой хватит на двоих. Из рассказа певца известно, знают они друг друга уже давно, а в какой-то момент поняли, их дружеские отношения переросли в глубокое чувство.

Вместе они двигались к покорению «Евровидения-2020», однако было принято решение послать на конкурс группу Little Big. Пандемия коронавируса не позволила провести международный фестиваль в этом году, его перенесли на следующий. Успехов в творчестве любимому певцу и его супруге пожелали поклонники из Владивостока. Они надеются на встречу с ним в июне.



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