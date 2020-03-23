 

В Коми нашли труп 13-летней девочки с пакетом на голове

23.03.2020, 15:09, Разное

В одном из поселков Коми обнаружено бездыханное тело 13-летней девочки. На голове у подростка был пакет.
Как предполагают сотрудники СК СКР по Коми, смерть девочки могла наступить в результате асфиксии дыхательных путей. По одной из версий, погибшая могла отравиться веселящим газом.

В обстоятельствах дела разбираются представители следственных органов. Проводится проверка всех обстоятельств трагического инцидента.



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