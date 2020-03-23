 

Киев останавливает движение пассажирского транспорта

23.03.2020, 15:01, Новости дня

Украинская столица останавливает всё пассажирское сообщение в городе за исключением 17 маршрутов. Как передаёт «СТРАНА», в оставшихся троллейбусах, автобусах и трамваях будут дежурить сотрудники полиции, проверяя маски и пропуска.


Reuters

С сегодняшнего дня Киев останавливает всё пассажирское сообщение. Как пишет «СТРАНА», исключение будет сделано для 17 маршрутов, на которые будут запускать по специальным пропускам. В оставшихся троллейбусах, автобусах и трамваях будут дежурить сотрудники полиции, проверяя маски и пропуска. 

Цель властей — усилить меры карантина из-за коронавируса. Параллельно украинцев постепенно готовят к введению чрезвычайного положения, чего уже практически не скрывают. Это позволит уже официально ограничить передвижение граждан по улицам. 

Однако пока этого не сделано, многие киевляне будут пытаться доехать до работы, что теперь возможно только на такси, личном транспорте или пешком. 



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