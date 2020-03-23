 

Находившаяся на карантине россиянка умерла от утечки газа

23.03.2020, 14:55, Разное

Молодая россиянка, находившаяся на карантине после возвращения из Италии, трагически погибла. ЧП случилось в ночь на 22 марта в частном коттедже в деревне Аро Ленинградской области, передает “Комсомольская правда”.

По предварительным данным, хозяйка дома услышала крики дочери и пришла на помощь. В комнате она увидела девушку, которая задыхалась из-за утечки газа. 18-летняя россиянка скончалась до прибытия медиков, сообщает РИА ФАН.



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