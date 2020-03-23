 

Готовившие нападение на учебное заведение студенты задержаны на Сахалине

23.03.2020, 14:53, Новости дня

На Сахалине задержаны двое студентов, которые планировали совершить вооруженное нападение на учебное заведение, информирует ФСБ России.

В ведомстве уточнили, что задержаны двое студентов одного из учебных заведений Сахалинской области 2002 и 2003 годов рождения, причастных к пропаганде в сети интернет терроризма, массовых убийств и суицида, передает РИА «Новости». 

В отношении студентов возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205.2 «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности» УК России. 

«В ходе проведенных обысков у студентов изъяты: обрез охотничьего ружья с патронами к нему, промышленный детонатор, предположительно самодельные взрывные устройства, взрывчатые вещества, средства связи, а также личные дневники, содержащие информацию о планируемом вооруженном нападении на учебное заведение», – добавляется в релизе.

В феврале в Керчи арестовали подростков, готовивших теракт в двух образовательных учреждениях. 



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