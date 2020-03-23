В Германии указали, что РФ и Китай пришли на помощь Италии раньше стран ЕС

23.03.2020, 14:53, Новости дня

В борьбе с коронавирусом Италия получила помощь от РФ и Китая раньше, чем от европейских соседей. Как отмечает журналист немецкой газеты Frankfurter Allgemeine, в будущем это позволит итальянцам думать об этих странах лучше, чем прежде.

Корреспондент немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Клаус-Дитер Франкенбергер задался вопросом, почему проявления солидарности и взаимопомощи между европейскими странами в борьбе с коронавирусом сейчас редки, передает ИноТВ.

Как отмечает журналист, проявлений взаимопомощи в борьбе с коронавирусом на сегодняшний день не так много. Однако, на трудное положение в Европе оперативно реагируют и оказывают реальную помощь Китай и Россия. В Италию уже прибыли поставки медицинского инвентаря из Китая. Известно также об отправке восьми мобильных бригад с вирусологами и врачами из России. Автор статьи уверен, что многие итальянцы на фоне возрастающей статистики смертности высоко оценят помощь, которую оказывают им другие страны.

«С европейской помощью одной из стран-основателей ЕС и стране НАТО, в особенно сильно пострадавших регионах которой больницы уже давно не справляются, а медицинского персонала не хватает, дело обстоит не лучшим образом, в то время как коммунистический Китай и … РФ уже отреагировали на тяжелое положение итальянцев», – отмечает журналист.

Напомним, Италия раньше всех испытала на себе удар от коронавируса. Президент Владимир Путин в телефонном разговоре с премьером Италии Джузеппе Конте подтвердил готовность помочь в борьбе с коронавирусом. В Италию уже прибыли девять самолетов российских ВКС, которые доставили специалистов и оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий.

Врач и телеведущий Александр Мясников предположил, что меры, предпринимаемые в России, должны предотвратить «итальянский» сценарий эпидемии.