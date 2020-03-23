На своей волне: влюбленные Лиам Хемсворт и Габриэлла Брукс на острове Филиппа в Австралии

23.03.2020, 14:46, Разное

Голливудский роман 30-летнего актера Лиама Хемсворта и 23-летней модели Габриэллы Брукс продолжается больше трех месяцев (если считать с момента появления их первых совместных фотографий), однако они предпочитают проводить время не в Лос-Анджелесе под прицелом объективов сотен папарацци, а на своей родине – в Австралии. Влюбленных редко удается сфотографировать, и чаще всего такая возможность предоставляется во время их заплывов на серфах. Судя по новым кадрам, сделанным в эти выходные, у пары сейчас полнейшая идиллия в отношениях.

Лиам и Габриэлла отдыхают на небольшом острове Филиппа площадью всего 100 квадратных метров и с населением 7 тысяч человек неподалеку от побережья континентальной Австралии и регулярно упражняются в любимом виде спорта. Не замечая объективов фотографов, они с удовольствием катались на волнах, после чего отправились на прогулку по береговой линии. Общие увлечения, конфетно-букетный период и максимальная удаленность от других стран – идеальный способ спрятаться от остального мира, которого “лихорадит” от пандемии коронавируса и скачков курсов валют.

Лиам Хемсворт и Габриэлла Брукс

Напомним, впервые о романе актера и модели заговорили в ноябре прошлого года. На волне слухов появились и первые кадры пары. В середине декабря Брукс была замечена с родителями Лиама: фотографы засняли их во время обеда со старшими Хемсвортами. Габриэлла обменялась теплыми объятиями с матерью своего парня, Леони, а после они все вместе отправились в ресторан. А их первые снимки, подтверждающие, что между Лиамом и Габриэллой завязались романтические отношения, появились в сети лишь в середине января.

Параллельно с новыми отношениями в конце 2019 года активно развивалась история с разводом Лиама и Майли Сайрус. Они решили сделать друг другу необычный подарок на католическое Рождество, и 24 декабря подали в один из судов Лос-Анджелеса документы, свидетельствующие о том, что соглашение по разводу достигнуто. Этот жест был приурочен к еще одной памятной для пары дате: 23 декабря прошел ровно год с тех пор, как Майли и Лиам связали себя узами брака. Парой недель позже звездные супруги были официально разведены и каждый пошел своей дорогой: Лиам теперь с Габриэллой Брукс, а Майли встречается с музыкантом и манекенщиком Коди Симпсоном.