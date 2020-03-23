Мнение: Пандемия COVID-19: западных капиталистов может накрыть волна национализаций

23.03.2020, 14:35, Разное

После COVID-19 мир уже не будет прежним. Пандемия коронавируса не только уносит тысячи жизней, но и ломает устоявшиеся стереотипы об устройстве международной экономики. Какие-то пару месяцев кризиса, вызванного стремительным распространением заболевания, наглядно показали, что «скрепы» либеральной капиталистической экономики перестали работать.

Частное предпринимательство, которое якобы всегда эффективнее государства, «невидимая рука рынка», малый бизнес – все это моментально накрылось медным тазом. Но будут ли сделаны из этого верные выводы?

Пандемия продемонстрировала всю слабость глобализированной экономики, когда все друг от друга тотально зависят. В Китае из-за карантина на месяцы закрылись промышленные предприятия, поставок продукции которых ждут за рубежом. Снизилось потребление сырья и энергоносителей, что ударило по их экспортерам, в том числе, по России. Компании Ford Motor, General Motors и Fiat Chrysler закрыли свои заводы в США, Канаде и Мексике, отправив домой полторы сотни тысяч работников. Их примеру последовали Toyota, Honda и Nissan.

Закономерным образом остановка автосборочных конвейеров ударит по тысячам предприятий, производящих для них комплектующие. Если пандемия затянется по времени, это может привести к банкротству многих компаний и развалу производственных цепочек. Огромное количество специалистов, задействованных в высокотехнологичной автомобильной отрасли, рискуют лишиться работы.

И это только один пример. COVID-19 обрушил туристический и отельный бизнес по всему миру, поставил под вопрос существование многих транспортных компаний, занимающихся пассажирскими и грузовыми перевозками. Бизнес, ориентированный на обслуживание большого количества посетителей, например, кинотеатры, рестораны, кафе, ТРК, стоит на грани разорения. Так, накануне Германия признала, что от эпидемии пострадали 99% предприятий малого и среднего бизнеса Европейского союза, то есть, порядка 25 миллионов хозяйствующих субъектов.

Также показательно, что спасать этих «эффективных собственников» никто не собирается. Судя по заявлениям Берлина и Парижа, финансовой поддержки удостоятся только крупные корпорации. Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер несколько дней назад заявил:

Мы не допустим банкротства экономически крепких компаний.

При этом впервые прозвучало слово «национализация», пусть и с оговоркой, что «временная». Вскоре аналогичным образом высказался его французский коллега Бруно Ле Мэр.

Скажем прямо, это даже умиляет. Национализация – это переход собственности из частной в государственную через конфискацию или реквизицию. Все минувшие десятилетия нас учили с Запада, а доморощенные либералы им поддакивали, что государство – это неэффективный собственник, поэтому надо все поскорее приватизировать, чтобы все «залетало».

И все «летает», пока все хорошо. Но при первом же серьезном кризисе все почему-то сразу сыплется, и все «эффективные бизнесмены» бегут за спасением под крыло государства. Причем поддерживать станут только крупные компании, в отношении которых «невидимая рука рынка» временно перестанет действовать, а всякая «мелочь» вынуждена будет спасаться самостоятельно.

О каких же суммах идет речь? В США власти планируют направить на борьбу с коронавирусом 850 миллиардов долларов, которые пойдут на помощь бизнесу и населению. Европейский союз увеличил размер финансовой помощи до 37 миллиардов евро. Париж выделит для поддержания французской экономики 45 миллиардов евро, Финляндия – 15 миллиардов. Польша – вовсе 52 миллиарда. Пока другие страны говорят, наиболее пострадавшая от эпидемии в Европе Италия уже приступила к национализации, начав с авиакомпании Alitalia и своего сектора здравоохранения. К слову, национализацию компании Lufthansa и авиакомпании SAS сейчас обсуждают, соответственно, в Германии и Швеции.

Вот и получается, что либерализм в экономике работает, только пока все хорошо, а когда становится плохо, бремя издержек «эффективных собственников» должно на переходный период брать на себя государство. Ну, пока все не наладится.

Интересно посмотреть, кто из отечественных олигархов первым придет за помощью к правительству и запустит руки в ФНБ. По-хорошему, если «капитаны бизнеса» с ним сами не справляются, то неплохо бы национализировать некогда приватизированные ими активы в рамках безвозмездной конфискации. Но, зная, как у нас все устроено, можно быть уверенными, что под «национализацией» будет подразумеваться продажа ставших «токсичными» активов государству по недурственной цене.

Источник https://narodreporter.livejournal.com/194838.html