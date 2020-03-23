 

Мнение: Пандемия COVID-19: западных капиталистов может накрыть волна национализаций

23.03.2020, 14:35, Разное

После  COVID-19 мир уже не будет прежним. Пандемия коронавируса не только  уносит тысячи жизней, но и ломает устоявшиеся стереотипы об устройстве  международной экономики.  Какие-то пару месяцев кризиса, вызванного стремительным  распространением заболевания, наглядно показали, что «скрепы»  либеральной капиталистической экономики перестали работать.

Частное  предпринимательство, которое якобы всегда эффективнее государства,  «невидимая рука рынка», малый бизнес – все это моментально накрылось  медным тазом. Но будут ли сделаны из этого верные выводы?

Пандемия продемонстрировала всю слабость глобализированной  экономики, когда все друг от друга тотально зависят. В Китае из-за  карантина на месяцы закрылись промышленные предприятия, поставок  продукции которых ждут за рубежом. Снизилось потребление сырья и  энергоносителей, что ударило по их экспортерам, в том числе, по России.  Компании Ford Motor, General Motors и Fiat Chrysler закрыли свои заводы в  США, Канаде и Мексике, отправив домой полторы сотни тысяч работников.  Их примеру последовали Toyota, Honda и Nissan.

Закономерным  образом остановка автосборочных конвейеров ударит по тысячам  предприятий, производящих для них комплектующие. Если пандемия затянется  по времени, это может привести к банкротству многих компаний и развалу  производственных цепочек. Огромное количество специалистов,  задействованных в высокотехнологичной автомобильной отрасли, рискуют  лишиться работы.

И это только один пример. COVID-19 обрушил  туристический и отельный бизнес по всему миру, поставил под вопрос  существование многих транспортных компаний, занимающихся пассажирскими и  грузовыми перевозками. Бизнес, ориентированный на обслуживание большого  количества посетителей, например, кинотеатры, рестораны, кафе, ТРК,  стоит на грани разорения. Так, накануне Германия признала, что от  эпидемии пострадали 99% предприятий малого и среднего бизнеса  Европейского союза, то есть, порядка 25 миллионов хозяйствующих  субъектов.

Также показательно, что спасать этих «эффективных  собственников» никто не собирается. Судя по заявлениям Берлина и Парижа,  финансовой поддержки удостоятся только крупные корпорации. Министр  экономики ФРГ Петер Альтмайер несколько дней назад заявил:

Мы не допустим банкротства экономически крепких компаний.

При  этом впервые прозвучало слово «национализация», пусть и с оговоркой,  что «временная». Вскоре аналогичным образом высказался его французский  коллега Бруно Ле Мэр.

Скажем прямо, это даже умиляет.  Национализация – это переход собственности из частной в государственную  через конфискацию или реквизицию. Все минувшие десятилетия нас учили с  Запада, а доморощенные либералы им поддакивали, что государство – это  неэффективный собственник, поэтому надо все поскорее приватизировать,  чтобы все «залетало».

И все «летает», пока все хорошо. Но при  первом же серьезном кризисе все почему-то сразу сыплется, и все  «эффективные бизнесмены» бегут за спасением под крыло государства.  Причем поддерживать станут только крупные компании, в отношении которых  «невидимая рука рынка» временно перестанет действовать, а всякая  «мелочь» вынуждена будет спасаться самостоятельно.

О каких же  суммах идет речь? В США власти планируют направить на борьбу с  коронавирусом 850 миллиардов долларов, которые пойдут на помощь бизнесу и  населению. Европейский союз увеличил размер финансовой помощи до 37  миллиардов евро. Париж выделит для поддержания французской экономики 45  миллиардов евро, Финляндия – 15 миллиардов. Польша – вовсе 52 миллиарда.  Пока другие страны говорят, наиболее пострадавшая от эпидемии в Европе  Италия уже приступила к национализации, начав с авиакомпании Alitalia и  своего сектора здравоохранения. К слову, национализацию компании  Lufthansa и авиакомпании SAS сейчас обсуждают, соответственно, в  Германии и Швеции.

Вот и получается, что либерализм в экономике  работает, только пока все хорошо, а когда становится плохо, бремя  издержек «эффективных собственников» должно на переходный период брать  на себя государство. Ну, пока все не наладится.

Интересно  посмотреть, кто из отечественных олигархов первым придет за помощью к  правительству и запустит руки в ФНБ. По-хорошему, если «капитаны  бизнеса» с ним сами не справляются, то неплохо бы национализировать  некогда приватизированные ими активы в рамках безвозмездной конфискации.  Но, зная, как у нас все устроено, можно быть уверенными, что под  «национализацией» будет подразумеваться продажа ставших «токсичными»  активов государству по недурственной цене.   

Источник https://narodreporter.livejournal.com/194838.html

Источник: Теория элит



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