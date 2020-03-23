 

В Австрии объяснили успех РФ в борьбе с коронавирусом

23.03.2020, 14:30, Разное

Журналисты австрийского издания Der Standart попытались разобраться, почему РФ успешно сдерживает продвижение коронавируса. Ответ они нашли в хорошей работе санитарной службы.
Австрийские эксперты отметили, недооцененная в западных государствах РФ справляется с пневмонией намного лучше, нежели развитые страны Европы. Они считают, дело в эффективности санитарно-эпидемиологической службы, а также некоторые меры, принятые правительством сразу после возникновения коронавируса в Китае. С таким действиям журнал отнес перекрытие рубежей с КНР, выделение терминалов в авиагавани Шереметьево для обслуживания пассажиров, прибывших из государств со значительным риском заражения, а также остановку железнодорожного сообщения и ограничение полетов.

В Австрии признали, что и при всех текущих недочетах выстроенного механизма фильтрации пассажиропотока работа российских властей более логична и последовательна, нежели те меры, которые предпринимают в Европе. Отечественные специалисты утверждают, успех РФ в борьбе с коронавирусом возможен благодаря большому опыту отечественных медиков и правильным действиям региональных и федеральных чиновников.

В РФ в январе заработал оперативный штаб по противодействию Covid-19 под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой. В конце месяца Россоюз туриндустрии закрыл въезд организованным туристическим группам из Китая, власти Поднебесной с 26 января перестали отправлять такие группы за рубеж. С 31 января по 1 марта временно было прекращено железнодорожное сообщение с КНР. С 11 марта РФ начала ограничивать авиасообщение с ЕС, а с 20 марта отменены ограничения на поставки товаров первой необходимости.



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