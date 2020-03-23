Эксперты: Коронавирус повысил значимость социальных поправок в Конституцию

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23.03.2020, 14:30, Новости дня

«Расходы на здравоохранение постоянно растут, но мы еще не достигли того уровня, который позволит улучшить эффективность российской медицины на порядок», – сказал газете ВЗГЛЯД гендиректор «Национального центра проблем инвалидности» Александр Лысенко, комментируя важность медицинских поправок к Конституции.

«Развитие инфраструктуры медицинской помощи – это базовый принцип. Мы видим это на примере борьбы с пандемией коронавируса. Особенно важно, что теперь активнее будет развиваться медицина первичного звена на местном уровне. Именно сюда граждане РФ в первую очередь обращаются за медицинской и санитарной помощью», – сказал гендиректор НКО «Национальный центр проблем инвалидности» Александр Лысенко.

Он напомнил, что с идеей объединить советский опыт медицины, когда здравоохранение в стране соответствовало мировым стандартам, с новыми подходами и закрепить их в Конституции ранее выступил выдающийся российских хирург Леонид Рошаль.

«Такое предложение не носит конъюнктурного характера. Оно основано на глубоких знаниях и многолетнем опыте работы в сфере медицины. Оно также базируется на сотрудничестве Леонида Михайловича с Общероссийским народным фронтом (ОНФ), где и был поднят вопрос о недостатках в работе первичного звена», – подчеркнул собеседник.

«Потому внесение такой поправки в Конституцию позволит существенно поднять уровень здравоохранения в стране, правильно выстроить организацию медицинской помощи, обеспечить медицину кадрами и лекарствами. Да, расходы на здравоохранение постоянно растут, но мы еще не достигли того уровня, который позволит улучшить эффективность российской медицины на порядок. И внесение такой поправки в Основной закон поможет достичь этого уровня», – заключил Лысенко.

В свою очередь директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев отметил растущую значимость так называемых «пенсионных поправок», которые напрямую влияют на положение пенсионеров.

«Закрепление этих норм в Конституции, включая индексацию пенсий, означает, что они не подлежат отмене ни правительством, ни кем бы то ни было из чиновников. Поэтому люди старшего возраста позитивно воспримут фиксацию этих обязательств в Конституции. В условиях турбулентности, пандемии и изменении экономической ситуации – это существенный плюс. То же самое касается и других категорий льготников», – сказал Григорьев газете ВЗГЛЯД.

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа. По последним данным, в мире заразились почти 300 тыс. человек, зафиксировано более 12 тыс. смертельных исходов. 

В РФ за минувшие сутки был зарегистрирован 71 новый случай коронавируса, общее число заболевших увеличилось до 438 человек. 

Ситуация с коронавирусом в нашей стране находится под контролем. С целью защиты россиян от распространения вируса власти приняли целый ряд мер. В понедельник москвичей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями обязали с 26 марта по 14 апреля соблюдать домашний режим.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что рассчитывает, что россияне 22 апреля поддержат поправки в Конституцию, однако заметил, что при проблемах с распространением коронавируса сроки голосования будут сдвинуты.



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