 

Складной смартфон Huawei Mate Xs в РФ оценен почти в 200 000 рублей

23.03.2020, 14:30, Разное

Одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций Huawei Technologies Co. Ltd. объявила о старте предварительного заказа на складной смартфон Mate Xs в РФ. Новинка оценена в 199 999 рублей.
Главной особенностью Huawei Mate Xs является гибкий складной безрамочный экран, позволяющий переходить между режимом смартфона с двумя дисплеями в 6,6 и 6,38 дюйма и режимом 8-дюймового планшета. Гаджет работает на процессоре Kirin 990 и имеет тонкий корпус, оснащенный механическим шарниром Falcon Wing. Кроме этого, в устройстве есть система охлаждения с лопастями, обеспечиващими эффективное отведение тепла даже в процессе складывании смартфона.

Пользователи Huawei Mate Xs могут делать качественные снимки благодаря сверхчувствительной камере Leica, в состав которой вошли 4 вертикально расположенные датчики с физическими размерами матрицы 40, 16, 8 МП и 3D-модуль. Основная камера выполняет также функцию фронтальной.

Стоит отметить, что оформить предварительный заказ на Huawei Mate Xs можно с 27 марта. На полках магазинов новинка, оцененная почти в 200 000 рублей, появится 31 марта.



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