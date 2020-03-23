В России разработаны “скоростные” тесты на коронавирус

23.03.2020, 14:20, Новости дня

Федеральное медико-биологическое агентство сегодня представило тесты для диагностики коронавируса. По словам руководителя ведомства Вероники Скворцовой, они отличаются высокой чувствительностью и могут дать результат уже через 90 минут.

Подведомственный Минздраву РФ Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью на этой неделе начнет серийное производство новой тест-системы, передает телеканал "Россия 24".

Создание тест-системы было запущено по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко 31 января 2020 года. После испытаний 6 марта тест-систему зарегистрировал Росздравнадзор.