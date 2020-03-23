Официально: Этап Формулы-1 в Азербайджане перенесен на неопределенный срок

23.03.2020, 14:20, Новости дня

Этап чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" в азербайджанском Баку из-за распространения коронавируса COVID-19 перенесен на неопределенный срок, об этом сообщает пресс-служба "королевских гонок".

Гран-при Азербайджана, который в нынешнем сезоне должен был пройти лишь четвертый раз в истории, был запланирован на 5-7 июня. Новая дата проведения гонки не называется.

Organisers of the Azerbaijan Grand Prix have taken the decision to postpone the 2020 race due to the global spread of Coronavirus pic.twitter.com/o5cKQb2obY

— Formula 1 (@F1) March 23, 2020

Ранее из-за распространения COVID-19 на неопределенный срок был перенесен Гран-при Китая. Затем не состоялась первая гонка сезона – Гран-при Австралии. После чего организаторы соревнования объявили об отмене этапов в Бахрейне, Вьетнаме и Монако, а также о переносе гонок в Испании и Нидерландах.

Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На сегодняшний день вирус распространился на 192 страны и территории. Заболевших при этом уже порядка 349 тысяч человек, из которых 15 тысяч скончались.