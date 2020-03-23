Эксперты рассказали, как переход на удалённую работу повлияет на утечку данных

23.03.2020, 14:17, Разное

В настоящий момент многие организации в связи с пандемией коронавируса переводят своих сотрудников на удалённую работу. Эксперты рассказали, как это повлияет на утечку данных.

Специалисты прогнозируют рост количества утечек самого разного уровня. Уже сейчас число фишинговых рассылок увеличилось в четыре раза, и в близкой перспективе этот объём только возрастёт. Многие организации вынуждены переводить сотрудников из офисов на удалённую работу, но это поспособствует активности киберпреступников, так как заполучить закрытую информацию им теперь будет проще. Работа в домашних условиях отличается и, находясь вне коллектива и, особенно, без камер, сотрудники станут проявлять меньше внимания к рабочему процессу.

Кроме того, организация работы должна осуществляться при помощи мобильной связи, соцсетей и мессенджеров, а их надёжность не высока. Ещё одним негативным фактором является неподготовленность техники. Компьютеры для частного использования не подходят для работы с засекреченными документами, поскольку пользователи устанавливают немало сторонних программ, способных шпионить за владельцем, отслеживая все его действия. В итоге эксперты ожидают как минимум двукратный рост количества утечек.

Специалист из компании “Интернет-розыск” признаётся, его пугает открывающаяся для хакеров перспектива. В 2019 году он и его коллеги постоянно фиксировали рост числа атак и периодические утечки не только у мелких организаций, но и у крупных IT-компаний, имеющих бюджет на организацию защиты. Теперь же сотрудники фирм будут работать из дома, получая необходимые доступы. Это может привести к серьёзным последствиям, считает Игорь Бедеров.