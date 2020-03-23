Ученые: Эфирное масло мяты ускоряет рост волос

23.03.2020, 14:17, Разное

Американские исследователи доказали благотворное влияние масла мяты перечной для волос. Продукт не только ускоряет их рост, но используется в качестве антисептического и успокаивающего средства.

В ходе проведенного эксперимента на животных было установлено, что натуральное вещество является более эффективным активатором роста волос, чем лекарственный препарат миноксидил, одобренный USFDA. Соавтор проекта Сара Пантон утверждает, мятное масло стимулирует кровообращение в коже, и это положительно отражается на волосяных фолликулах. Из-за целого ряда причин нарушения в их развитии приводят к выпадению и истончению волос, расслоению их кончиков, а также к проблемам эпидермиса головы. Кроме того, двойную пользу для здоровья могут получить люди с гипертонией и бессонницей. Среди противопоказаний исследователи называют индивидуальную непереносимость данного масла, заболевания кожи, вызванные гормональными сбоями в организме. Не рекомендуют его эксперты для детей и беременных женщин.

Исключить неприятные последствия достаточно легко, проведя тест в домашних условиях. Капля неразбавленного продукта наносится на кожу в области локтевого сгиба или за ухом. Несовместимость проявится в течение суток зудом, покраснением или появлением сыпи. В этом случае масло следует смыть мыльным раствором, а затем кожу обработать спиртом.