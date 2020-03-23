В Чехии предсказали еще два года закрытых европейских границ

23.03.2020, 14:16, Новости дня

Границы между странами Европы могут быть закрыты в связи с пандемией коронавируса еще в течение двух лет, сообщил замминистра здравоохранения Чехии Роман Прымула.

«Мы должны быть готовы к тому, что ситуация в других европейских странах не будет благоприятной. Это будет длится месяцы, может быть до двух лет», – передает его слова ТАСС.

С ним согласен глава минздрава Чехии Адам Войтех, который заявил, что может начаться вторая и даже третья волна пандемии коронавируса.

«Речь идет о том, чтобы у нас не было второй или третьей волны эпидемии, чтобы из таких государств как Италия, Франция, Испания или Германия люди не стали завозить коронавирус», – сообщил Войтех.

Прымула добавил, что в этом году чехам придется проводить отпуск в своей стране.

С 1 марта в Чехии было зарегистрировано 1 тыс. 120 случаев заболевания коронавирусом, в воскресенье зарегистрирована первая смерть от этого вируса.

Отметим, что 13 марта правительство Чехии приняло решение о запрете въезда в республику всем иностранным гражданам, кроме тех, кто имеет вид на жительство. Также запрещен выезд из Чехии ее гражданам.

Ранее глава минздрава Чехии Адам Войтех заявил, что в борьбе с COVID-19 потенциально помогает Plaquenil.