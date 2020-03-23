«Волонтеры Победы» запустили онлайн-обучение для активистов

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23.03.2020, 14:16, Новости дня

Движение «Волонтеры Победы» запустило онлайн-обучение для активистов Года памяти и славы в связи с пандемией коронавируса.

В приложении SkillCup представлен Единый стандарт обучения для тех, кто хочет присоединиться к волонтерскому движению и желает помочь в сопровождении мероприятий Года памяти и славы, а также спецкурс, рассказывающий о действиях во время пандемии коронавируса, сообщается в поступившем в газету ВЗГЛЯД пресс-релизе. 

«Уже сейчас на образовательной платформе «Волонтеров Победы» можно пройти не только Единый стандарт, но и образовательный курс, рассказывающий активистам о действиях во время пандемии коронавируса. Он позволит добровольцам правильно и эффективно оказывать помощь ветеранам Великой Отечественной войны, в том числе в период коронавируса, ведь ветераны находятся в группе риска», – рассказала руководитель ВОД «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

По ее словам, в скором времени пользователям онлайн-платформы «Волонтеров Победы» откроются другие курсы, которые будут добавляться на протяжении всего Года памяти и славы: «Восстановление истории семьи», «Как организовать исторический квест», «Курс для фотоволонтеров» и другие.

Разработкой образовательных программ занимались федеральные эксперты по добровольчеству, Российское историческое общество, Российское военное-историческое общество, Российский государственный гуманитарный университет и лучшие активисты ключевых направлений.

«Единый стандарт «Волонтеров Победы» помог мне освежить в памяти историю Великой Отечественной войны и основные принципы добровольческой деятельности. Спасибо большое Движению, что в тот момент, когда нет возможности проводить очные встречи и обучения, оно позаботилось о волонтерах», – поделился волонтер из Сахалинской области Клочко Никита.

Пройти обучение можно зарегистрировавшись на сайте http://волонтерыпобеды.рф. В личном кабинете сообщается, как получить доступ к обучающей платформе «Волонтеров Победы».

Активные пользователи онлайн-платформы в конце весны получат возможность выиграть подарки, в том числе поездку на торжественные мероприятия 75-летия окончания Второй мировой войны на Сахалине.



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