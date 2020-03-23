Состоялась официальная презентация флагманского смартфона ZTE Axon 11

23.03.2020, 14:09, Разное

Компания ZTE провела презентацию флагманского смартфона Axon 11. По словам производителя, устройство имеет преимущество перед конкурентами в своём сегменте сразу по нескольким факторам.

На презентации производитель раскрыл основные параметры ZTE Axon 11, рассказав об особенностях модели. В первую очередь создатели подчеркнули, аппарат поддерживает беспроводную сеть 5G и при своих физических параметрах в данной ценовой категории находится на вершине. Кроме того, в своём классе гаджет является единственным с изогнутым экраном. Ещё одним поводом для гордости для конструкторов стала самая узкая в сегменте нижняя рамка экрана. Благодаря ей общая площадь дисплея, размер которого составляет 6,47 дюймов при разрешении 2340 на 1080 точек, достигает 92%. В верхней части передней панели имеется каплевидный вырез под фронтальную камеру с производительностью 20 Мп, а в нижней области расположен подэкранный сканер отпечатка пальца. На задней стороне установлен фото-модуль, имеющий 4 объектива с разрешением 64, 8 , 2 и 2 Мп, там же находится вспышка.

Основой новинки является процессор Snapdragon 765G от Qualcomm, работающий при поддержке 6 или 8 ГБ оперативной памяти в зависимости от версии. Объём дискового накопителя может достигать 128 или 256 ГБ. Особенность чипсета – наличие системы жидкостного охлаждения, а сам он покрыт модернизированным наноуглеродным волокном, также весьма эффективно отводящем тепло. Ёмкость аккумуляторной батареи составляет 4000 мАч.

Цены на ZTE Axon 11 стартуют с отметки 380 долларов США. Средняя версия, где установлено 8 ГБ ОЗУ и 128 ПЗУ обойдётся в 420 долларов, а флагманская получила ценник в 478 долларов. Продажи новинки начнутся 30 марта.