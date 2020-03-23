Самойлова после возвращения в Россию пожаловалась на пустые полки в магазинах США

23.03.2020, 14:09, Разное

Рэпер Джиган вместе с супругой Оксаной Самойловой и детьми всё-таки вернулся в Россию. Супругам было нелегко покинуть США в связи с распространением коронавируса, но разрешение на вылет было получено.

Модель рассказала, почему они с мужем вернулись домой: оказывается, в Майами сейчас наблюдается дефицит продуктов и других товаров. В Stories Instagram в качестве доказательства Самойлова опубликовала снимок пустых прилавков в одном из супермаркетов. В отделе, где продается вода, крупы, консервы и средства личной гигиены, практически ничего не осталось. Помимо этого, в штате Флорида закрыты все общественные заведения и пляжи, продолжается работа только в продуктовых магазинах и аптеках.



В какой-то момент возвращение в РФ было осложнено из-за болезни младшего сына, но все же врачи разрешили многодетной семье покинуть Майами и вернуться в Москву.