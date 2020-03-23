 

Ольга Куриленко вылечилась от коронавирусной инфекции

23.03.2020, 14:09, Разное

Украинская и французская актриса кино и телевидения, модель Ольга Куриленко вылечилась от коронавирусной инфекции. Об этом знаменитость заявила в своем Instagram-аккаунте.
40-летняя актриса, получившая популярность благодаря ролям в фильмах «Квант милосердия», «Париж, я люблю тебя» и «Семь психопатов», рассказала, что победила коронавирус. «Я думаю, я полностью выздоровела», – написала Куриленко. По словам звезды, в первую неделю болезни она чувствовала себя очень плохо – спала по 12 часов ночью и по 3-4 часа днем, при этом у нее держалась высокая температура тела, беспокоила сильная головная боль. В течение второй недели у Ольги Куриленко нормализовались показатели температуры, но появился сухой кашель. Сейчас «девушка Джеймса Бонда» все ещё находится дома и проводит время со своим сыном Александром Максом Хорейшо.

Отметим, актриса не поддавалась панике, когда врачи диагностировали у неё коронавирус. Ольга Куриленко сбивала высокую температуру тела парацетамолом и принимала витамины для повышения иммунитета.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.03 / В Кемерово мужчине пробило голову огромной сосулькой

09.03 / Учёные: Звезда Бетельгейзе не взрывается, а просто «чихнула»

05.02 / Мнение: Военный советник за работой

08.02 / Дана Борисова разрешит дочери вернуться домой лишь на особых условиях

15.02 / Евгения Медведева исполнит роль Сейлор Мун в японском ледовом шоу: детали проекта

19.03 / Ученые: Синий сверхгигант может появиться из взрывного слияния двух звезд

12.03 / Мнение: Чуть не уволили меткого мужика – из окна из табельного… не верится даже

22.03 / В России число заболевших коронавирусом увеличилось до 367 человек

16.02 / Мнение: О важном шаге Путина в интересах российских меньшинств

17.03 / “Весь в папу!”: Сын Джигурды очаровал поклонников

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска