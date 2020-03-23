Ольга Куриленко вылечилась от коронавирусной инфекции

23.03.2020, 14:09, Разное

Украинская и французская актриса кино и телевидения, модель Ольга Куриленко вылечилась от коронавирусной инфекции. Об этом знаменитость заявила в своем Instagram-аккаунте.

40-летняя актриса, получившая популярность благодаря ролям в фильмах «Квант милосердия», «Париж, я люблю тебя» и «Семь психопатов», рассказала, что победила коронавирус. «Я думаю, я полностью выздоровела», – написала Куриленко. По словам звезды, в первую неделю болезни она чувствовала себя очень плохо – спала по 12 часов ночью и по 3-4 часа днем, при этом у нее держалась высокая температура тела, беспокоила сильная головная боль. В течение второй недели у Ольги Куриленко нормализовались показатели температуры, но появился сухой кашель. Сейчас «девушка Джеймса Бонда» все ещё находится дома и проводит время со своим сыном Александром Максом Хорейшо.

Отметим, актриса не поддавалась панике, когда врачи диагностировали у неё коронавирус. Ольга Куриленко сбивала высокую температуру тела парацетамолом и принимала витамины для повышения иммунитета.