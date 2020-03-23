 

Песков: Путина не касается указ о самоизоляции лиц старше 65 лет, а перед встречей с ним люди дают анализы

23.03.2020, 14:06, Новости дня

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 23 марта, что на Владимира Путина не распространяется указ мэра Москвы Сергея Собянина об обязательной самоизоляции лиц старше 65 лет в период с 26 марта по 14 апреля. Указ был выпущен в связи с резким ростом числа случаев коронавируса в Москве и, по словам Собянина, должен защитить пожилых людей как самую уязвимую для вируса категорию. 

Путину сейчас 67 лет, но, по словам Пескова, самоизолироваться по приказу Собянина он не будет. Тем более, что указ делает исключение “для руководителей и сотрудников, чье нахождение на работе жизненно важно для функционирования предприятий, организаций, учреждений и органов государственной власти”. 

“Работа есть работа, тем более работа президента. Она осуществляется вне тех критериев, которые указаны в ограничивающих и рекомендательных документах, – заявил он. – Президент пока работает, но вы видите, что массовых мероприятий, естественно, никто не проводит и о них не задумывается – сейчас было бы неразумно это делать”.

Песков отдельно заметил, что президент России “живет в государственной резиденции, а не в своей квартире в Москве”. 

 

“У него есть квартира в Москве, но он там не живет. Он живет в государственной резиденции. Соответственно, чаще всего он где живет, там и работает, и наоборот”, – отметил пресс-секретарь.

Путин, по словам Пескова, также пока не будет носить маску: вместо этого участников встреч с президентом будут обязывать сдавать тесты. 

“Что касается ношения маски, то там, где публичные мероприятия, мы обращаемся с просьбой к медикам, чтобы участники этих мероприятий могли сдать тесты, как было перед командировкой Путина в Крым. Думаю, мы будем этой практике следовать и дальше”, – сообщил Песков.

 



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