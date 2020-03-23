ООН создаст глобальный фонд по борьбе с коронавирусом

23.03.2020, 14:05, Новости дня

ОСЛО – ООН создаст специальный фонд для противодействия коронавирусу и помощи в лечении пациентов во всем мире, сообщила Норвегия в понедельник.

Цель фонда – помочь развивающимся странам со слабыми системами здравоохранения преодолеть кризис и справиться с его долгосрочными последствиями. ООН может сделать официальное объявление уже на этой неделе, сообщило министерство иностранных дел Норвегии.

Норвегия предложила сформировать такой фонд по аналогии с Фондом ООН для борьбы с лихорадкой Эбола, созданном в 2014 году. При этом в Осло не сообщили, какой взнос в новый фонд готова сделать Норвегия.

«Мы хотим сделать все, чтобы усилия были как можно более едиными и начались как можно раньше, чтобы мы могли дать четкий ответ на будущие запросы стран, особенно беднейших стран», – заявила Reuters министр иностранных дел Ине Эриксен Сёрейде.

По данным Reuters, число инфицированных новым коронавирусом во всем мире достигло почти 340 тысяч. Более 14500 больных скончались, причем по количеству летальных исходов Италия обошла Китай, где началась эпидемия.

В Африке Ангола, Эритрея и Уганда подтвердили первые случаи заболевания, а на Маврикии зарегистрирован первый смертельный случай на фоне распространения вируса по континенту, несмотря на усилия правительств сдержать его распространение.

На Ближнем Востоке в воскресенье были подтверждены первые два случая коронавируса в густонаселенном секторе Газа.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в четверг призвал богатые страны не только думать о своих гражданах, но и помогать менее подготовленным странам справиться с кризисом.

«Богатая страна не должна считать, что ей нужно работать только со своими гражданами. В интересах богатой страны внести вклад в глобальные усилия, потому что кризис может прийти откуда угодно и в любой момент», – сказал он журналистам.