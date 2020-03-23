В Киеве 24 подтвержденных случая COVID-19, возможно, Минздрав ошибся – Кличко

23.03.2020, 14:01, Новости дня

В Киеве по состоянию на утро 23 марта зарегистрировано 24 подтвержденных случая коронавирусной инфекции COVID-19, заявил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко, передает корреспондент “ГОРДОН”.

“Все цифры мы опубликуем. И на сегодня имеем 24 подтвержденных случая. Возможно, в Минздраве, где дают цифры по всем регионам, где-то не совсем корректно подсчитали… На сегодня действительно всем сложно, большой поток информации, большая нагрузка… Возможно, была ошибка”, – отметил Кличко.

Он также сообщил, что по состоянию на 23 марта в Киеве протестированы на коронавирус 594 человека, из них 22 образца отправили для подтверждения диагноза в Киевский городской лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

Утром 23 марта Минздрав сообщил в Facebook, что в Киеве 29 случаев коронавируса.

⚡ МОЗ повідомляє: В Україні зафіксовано 73 випадки коронавірусної хвороби COVID-19 За даними ЦГЗ, станом на 10:00 23… Posted by Міністерство охорони здоров'я України on Esmaspäev, 23. märts 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 23 марта, общее количество инфицированных в мире составляет более 330 тыс., умерло более 14 тыс. человек.

В Украине по состоянию на 23 марта подтверждено 73 случая заражения коронавирусом. Три человека умерли, один излечился.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране прекратили внутренние пассажирские перевозки, а также ограничили работу общественного транспорта (в некоторых городах она полностью прекращена).

С 23 марта в Киеве прекращены регулярные пассажирские перевозки. По словам Кличко, общественный транспорт столицы будет перевозить по пропускам только тех пассажиров, которые заняты на предприятиях критически важной инфраструктуры города.