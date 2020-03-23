В Ухане более сотни добровольцев приняли участие в испытании вакцины от COVID-19

23.03.2020, 14:01, Новости дня

В китайском Ухане 108 добровольцам ввели новую вакцину от COVID-19. Об этом 22 марта сообщило издание South China Morning Post.

Вакцина была разработана фармацевтической компанией CanSino Biologics в сотрудничестве с китайскими военными.

Эксперимент начался 18 марта, через три дня после того, как компания получила “зеленый свет” от Пекина.

В исследовании приняли участие добровольцы в возрасте от 18 до 60 лет, обладающие хорошим здоровьем. Их разделили на три группы по 36 человек, после чего ввели всем разные дозы вакцины.

После получения вакцины участники эксперимента проведут 14 дней в карантине под медицинским наблюдением.

Некоторые из добровольцев рассказывали, что после укола у них поднималась температура и была диарея.

21 марта Всемирная организация здравоохранения сообщила, что в мире разрабатывается не менее 20 вакцин от COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 23 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 340 тыс., умерло 14 765 человек.