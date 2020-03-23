 

В Ухане более сотни добровольцев приняли участие в испытании вакцины от COVID-19

23.03.2020, 14:01, Новости дня

В китайском Ухане 108 добровольцам ввели новую вакцину от COVID-19. Об этом 22 марта сообщило издание South China Morning Post.

Вакцина была разработана фармацевтической компанией CanSino Biologics в сотрудничестве с китайскими военными.

Эксперимент начался 18 марта, через три дня после того, как компания получила “зеленый свет” от Пекина.

В исследовании приняли участие добровольцы в возрасте от 18 до 60 лет, обладающие хорошим здоровьем. Их разделили на три группы по 36 человек, после чего ввели всем разные дозы вакцины.

После получения вакцины участники эксперимента проведут 14 дней в карантине под медицинским наблюдением.

Некоторые из добровольцев рассказывали, что после укола у них поднималась температура и была диарея.

21 марта Всемирная организация здравоохранения сообщила, что в мире разрабатывается не менее 20 вакцин от COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 23 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 340 тыс., умерло 14 765 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.02 / В Софии вандалы осквернили могилу советских воинов

04.02 / Группа веганов-активистов подверглась атаке взбешенного англичанина. Видео

22.02 / В Италии прошли обыски у российских биатлонистов

15.03 / В Уфе лошадь сбежала с ипподрома во время скачек

27.02 / Глава ЦИК выступила против введения порога явки на голосовании по Конституции

13.02 / Путин: новейшее российское оружие обесценило любую ПРО

05.02 / Напавшего на Памфилову отправили на принудительное лечение

17.02 / Коронавирус довёл! В Гонконге трое мужчин украли 600 рулонов туалетной бумаги

10.02 / Иран не смог вывести на орбиту спутник минобороны

11.02 / Комплексы ПВО на авиабазе Хмеймим отразили атаки дронов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска