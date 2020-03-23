Киев получил 70 тыс. масок – Кличко

23.03.2020, 14:01, Новости дня

Власти Киева получили 70 тыс. масок для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, заявил 23 марта на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент “ГОРДОН”.

“Столица уже получила 70 тыс. медицинских масок, которые заказывала. Также на днях ожидаем первую партию из тех 100 тыс. масок, которые шьют по нашему заказу украинские предприятия. Еще 100 тыс. масок, как я говорил раньше, городу передал социально ответственный бизнес”, – сказал мэр Киева.

Он подчеркнул, что в первую очередь масками и другими средствами защиты будут обеспечены медики в больницах.

“Они сегодня на передовом фронте борьбы”, – добавил мэр.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 23 марта, общее количество инфицированных в мире составляет более 330 тыс., умерло более 14 тыс. человек.

В Украине по состоянию на 23 марта подтверждено 73 случая заражения коронавирусом. Три человека умерли, один излечился.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране прекратили внутренние пассажирские перевозки, а также ограничили работу общественного транспорта (в некоторых городах она полностью прекращена).

С 23 марта в Киеве прекращены регулярные пассажирские перевозки. По словам Кличко, общественный транспорт столицы будет перевозить по пропускам только тех пассажиров, которые заняты на предприятиях критически важной инфраструктуры города.