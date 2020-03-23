 

Мнение: Концентрация и тестирование

23.03.2020, 13:55, Разное

Наиболее тяжелое положение в Иране наблюдается в Тегеране. На него приходится почти половина зарегистрированных случаев заражения коронавирусом.

По всей видимости, сказывается концентрация жителей и более массовое тестирование. Больше тестов – больше случаев заболевания. Поэтому, кстати, любая статистика в любой стране (пожалуй, кроме Южной Кореи, где как раз основной упор был сделан на массовость охвата тестами) выглядит недостоверной. Тестирование ведется лишь по уже имеющимся явным симптомам, а они проявляются далеко не у всех. Армянский премьер Пашинян сообщил, что в Армении 70 процентов зарегистрированных больных вообще не имеют никаких симптомов, у них совершенно нормальная температура и нет видимых признаков заболевания. Выявлены эти заболевшие достаточно случайным образом. Около 20 процентов чувствуют легкое недомогание и имеют температуру в пределах 36.5-37,5 градусов. И только у остальных симптомы выражены и позволяют определять заболевание по ним.

Вряд ли армяне какие-то особенные, поэтому если пропорции примерно одинаковы для всех стран, то можно предположить, что подавляющее большинство случаев заболевания при тестировании лишь по видимым признакам просто не попадают в статистику. А значит – счет по всей планете идет уже на миллионы.

Источник: Эль Мюрид



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.02 / Присяжные признали продюсера Харви Вайнштейна частично виновным…

05.03 / Чернокожая Америка, бесконечная война и злой гений Рашагейт

08.02 / Эксперты рассказали, что производители готовят на MWC 2020

23.02 / Джиган и Оксана Самойлова заплатили за роды в Майами более 800 тысяч рублей

10.02 / Продавшие квартиру родители Тины Канделаки помогли ей пробиться к славе

30.03 / Мнение: Жизненные сценарии

21.02 / Личное: Вольерное убийство

05.03 / Наука: Ученые объяснили роль запахов во взаимоотношениях матери и ребенка

16.02 / Мнение: Письмо: “Есть ли выход кроме психотропных препаратов и операции?”

08.04 / Мнение: Про сериал

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска