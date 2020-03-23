Мнение: Концентрация и тестирование

23.03.2020, 13:55, Разное

Наиболее тяжелое положение в Иране наблюдается в Тегеране. На него приходится почти половина зарегистрированных случаев заражения коронавирусом.

По всей видимости, сказывается концентрация жителей и более массовое тестирование. Больше тестов – больше случаев заболевания. Поэтому, кстати, любая статистика в любой стране (пожалуй, кроме Южной Кореи, где как раз основной упор был сделан на массовость охвата тестами) выглядит недостоверной. Тестирование ведется лишь по уже имеющимся явным симптомам, а они проявляются далеко не у всех. Армянский премьер Пашинян сообщил, что в Армении 70 процентов зарегистрированных больных вообще не имеют никаких симптомов, у них совершенно нормальная температура и нет видимых признаков заболевания. Выявлены эти заболевшие достаточно случайным образом. Около 20 процентов чувствуют легкое недомогание и имеют температуру в пределах 36.5-37,5 градусов. И только у остальных симптомы выражены и позволяют определять заболевание по ним.

Вряд ли армяне какие-то особенные, поэтому если пропорции примерно одинаковы для всех стран, то можно предположить, что подавляющее большинство случаев заболевания при тестировании лишь по видимым признакам просто не попадают в статистику. А значит – счет по всей планете идет уже на миллионы.