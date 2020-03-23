 

Зять убил предотвратившего авиакатастрофу диспетчера в Москве

23.03.2020, 13:53, Новости дня

В Москве зять убил 61-летнего Виктора Щипоникова, который 13 лет назад, работая диспетчером, предотвратил авиакатастрофу, сообщили СМИ.

Как пишет «Московский комсомолец», тройное убийство произошло на северо-западе столицы в районе Волоколамского шоссе утром 21 марта. Вместе с Щипониковым погибли его жена и дочь Мария от рук 39-летнего Станислава Иванова, у которого произошел нервный срыв. Уцелели дети трех и восьми лет.

В причинах преступления разбираются следователи. Убийца задержан.

По данным газеты, Щипоников известен тем, что 21 ноября 2006 года сумел вместе с коллегами развести в воздухе два самолета, на бортах которых находились в общей сложности 50 человек. 



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