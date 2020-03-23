У Барбары Брыльской нашли рак

23.03.2020, 13:48, Новости дня

Актриса Барбара Брыльска, известная главной роль в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!», несколько лет борется с онкологическим заболеванием, пишут СМИ.

По информации журнала «Стархит», у 78-летней актрисы рак языка.

Издание отмечает, что Брыльска предпочитает не распространяться о своем заболевании.

В ответ на вопрос журналистов о том, правда ли у нее нашли рак, актриса сказала: «Ну и что? Не буду говорить о ней. Пусть лучше поклонники пожелают мне здоровья! Врачи говорят, все будет хорошо. Только надо время».

Польская актриса театра и кино Барбара Брыльска родилась 5 июня 1941 года. Снимается в кино с 15 лет. В 1967 году окончила Варшавскую высшую школу театра, кино и телевидения. В республиках бывшего СССР больше всего известна по роли Нади Шевелевой – главной героини фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!». В 2001 году впервые после долгого перерыва вернулась на российские киноэкраны в фильме Романа Качанова «Даун Хаус».