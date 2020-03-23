«Одноклассники» запустили кулинарный флешмоб для самоизолировавшихся россиян

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23.03.2020, 13:48, Новости дня

В «Одноклассниках» стартовал флешмоб #ГотовимДома, поддерживающий самоизолировавшихся из-за коронавируса россиян.

Пользователи соцсети в мобильном стриминговом приложении OK Live рассказывают о своих любимых рецептах в прямом эфире. Для этого появилась специальная кнопка, сообщила пресс-служба соцсети. 

К флешмобу уже присоединились блогеры из разных городов РФ и московские рестораны: кулинарный центр «Цех46» и ресторан авторской кухни «Мичурин» на ВДНХ, корейские булочки «Пян-се» и ресторан кавказской кухни «Ферма». 

Шеф-повара покажут в OK Live, как они готовят свои фирменные блюда и поделятся рецептами популярных у горожан лакомств.

Авторов 10 лучших трансляций ОК наградят круглой суммой в виртуальной валюте соцсети, которую можно будет потратить на другой вид досуга или общения с друзьями: например, приобрести бонусы в любимых играх или отправить виртуальные подарки близким.

Ранее российские звезды запустили флешмоб с тщательным мытьем рук как профилактике от короновирусной инфекции. 



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