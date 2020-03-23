Олимпийская чемпионка по плаванию сыграла свадьбу в спортивных штанах и рядом с кебабной, чтобы поскорее воссоединиться с женихом
23.03.2020, 13:34, Разное
Олимпийская чемпионка по плаванию из Нидерландов Фемке Хемскерк планировала отправиться к алтарю в белом платье в окружении близких и друзей, но охватившая мир пандемия коронавируса внесла коррективы в ее свадебную подготовку. Откладывать торжество на потом, как сделали многие звезды, она не стала и решила сказать “да” своему возлюбленному, отказавшись от романтического антуража. О необычном формате свадьбы, которую она сыграла с женихом Гвидо Фракерсом, спортсменка рассказала в Instagram.
В связи с отменой перелетов из Европы в США пара перенесла дату свадьбы с лета на март, а в загс невеста поспешила прямо со сборов – в спортивной форме. Пара поженилась в Ванкувере напротив кебабной, однако выходить замуж в самом кафе Фемке не захотела, и они вышли на улицу и обменялись клятвами любви и верности под тентом заведения.
У меня с собой была только удобная одежда. Вышла замуж в спортивных штанах и свитере. Да, не так я себе это представляла,
– поделилась подробностями счастливая – несмотря на обстоятельства – невеста.
Фемке Хемскерк и Гвидо ФракерсДля других звезд пандемия стала причиной отмены и переноса торжества на более позднюю дату. Так, в выходные стало известно, что младший брат Кейт Миддлтон отложил свадьбу до лучших времен.
Это очень печально, но в сложившихся условиях играть свадьбу было бы просто нецелесообразно,
– подтвердили друзья пары изданию Daily Mail.
Актриса Эмма Стоун и режиссер SNL Дэйв МакКери, которые объявили о помолвке в декабре и должны были сыграть свадьбу в середине марта, также отменили церемонию. Не состоится и давно намеченное гуляние Кэти Перри и Орландо Блума: влюбленные, ожидающие появления на свет своего общего первенца, планировали сыграть свадьбу в Японии.
Для свадебной церемонии в Японии на 150 гостей было все готово. Кэти была очень взволнована тем фактом, что пойдет к алтарю беременной. Они оба находились в приподнятом настроении, были рады, что все детали свадьбы наконец-то улажены. Но из-за коронавируса они решили пока отложить церемонию,
– рассказал инсайдер.
Под угрозой и свадьба внучки королевы Елизаветы II, принцессы Беатрис. Торжество должно было состояться 29 мая. По последним данным, пара пока не хочет отменять его, но может ограничиться узким кругом гостей.
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